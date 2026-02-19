Cleber Rosa aparece, no vídeo gravado por Daiane, de luvas nas mãos e depois a ataca com um capuz (Divulgação / Polícia Civil)\nO síndico Cléber Rosa de Oliveira estava de luvas e capuz quando atacou pelas costas a corretora de imóveis Daiane Alves Souza no prédio, em Caldas Novas, concluiu o inquérito policial. Conforme a perícia, a vítima foi morta com dois tiros na cabeça, mas o suspeito alegou que foi apenas um tiro acidental. A Polícia Civil (PC) acredita na premeditação do crime.\nAo POPULAR, a defesa de Cleber afirmou que "ainda não obteve acesso à integralidade dos documentos recentemente inseridos na investigação, e se manifestará apenas ao final da análise do Relatório Final Policial".\nDurante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (19), o delegado responsável pelo caso, André Luiz Barbosa, revelou que o vídeo recuperado no celular da vítima foi essencial para elucidar a dinâmica do crime, que acompanhou a perícia da Polícia Científica.