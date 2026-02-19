A Polícia Civil aponta que a morte da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi motivada por um conflito prolongado com Cleber Rosa de Oliveira, síndico do condomínio onde ela residia e atuava profissionalmente. Segundo as investigações, o crime ocorreu poucos dias depois de a vítima obter na Justiça o direito de acessar as áreas comuns do residencial e exercer a corretagem no local.\nAo POPULAR, a defesa de Cleber Rosa afirmou que "ainda não obteve acesso à integralidade dos documentos recentemente inseridos na investigação, e se manifestará apenas ao final da análise do Relatório Final Policial.\nResponsável pela investigação, o delegado André Luiz Barbosa dos Santos afirmou que a motivação está diretamente ligada à decisão judicial favorável à corretora.\nDaiane obtém uma vitória na Justiça, na qual o condomínio foi condenado por danos morais por práticas abusivas, justamente por proibir o uso das áreas comuns. Em acordo homologado, ficou determinado que ela poderia tranquilamente praticar a corretagem no local”, explicou em entrevista à TV Anhanguera.