Já em Goiânia, síndico Cleber Rosa é conduzido por agentes da Polícia Civil até a delegacia (Wildes Barbosa/O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, suspeito de matar a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43, usou as escadas para não ser filmado por câmeras de segurança do prédio, detalhou o delegado André Luiz Barbosa. Para a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os indícios apontam que a vítima, que estava desaparecida, foi assassinada na garagem do prédio onde administrava os apartamentos da família, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O filho dele, Maicon Douglas Souza de Oliveira, também foi preso.\nA única imagem do autor (síndico), no elevador do prédio, é às 12:27 do dia 17. Através de outras imagens que a gente recuperou e analisou. Ele é visto diversas vezes no prédio e em nenhum momento ele utiliza os elevadores", revelou Barbosa.