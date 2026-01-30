À esqueda, Daiane Alves de Souza. No meio, o síndico do prédio Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira (Reprodução / Creci-GO | Wildes Barbosa / O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, preso suspeito pela morte da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43, disse durante audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (29), em Goiânia, estar arrependido do que fez, conforme a defesa de Cleber.. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), após a audiência, decidiu manter a prisão do síndico e do filho dele, Maicon Douglas de Oliveira.\nPai e filho seguem presos temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO).\nAO POPULAR, a defesa de Cleber informou por meio de nota enviada nesta quinta que o síndico ‘respondeu a todas as indagações feitas e segue contribuindo com as investigações’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).