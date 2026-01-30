À esquerda, a corretora Daiane Alves, de 43 anos. À direita, o síndico Cleber Rosa, de 49 (Arquivo Pessoal/Nilse Alves e Wildes Barbosa/O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, está sendo levado para Caldas Novas na tarde desta sexta-feira (30). As informações são do repórter da TV Anhanguera, João Victor Guedes. O filho do síndico, Maicon Douglas de Oliveira, permanece na Delegacia Estadual de Captura, em Goiânia, onde os dois estavam desde então.\nUm comboio com viaturas das polícias Civil e Militar saíram rumo ao sul do estado, transportando Cleber. Ainda não há informação do motivo dele ser levado à cidade onde aconteceu o crime. Também não foi confirmado se ele retornará à capital ou será mantido na cidade. O POPULAR encontrou em contato com a Polícia Civil, com o delegado responsável e com a defesa do síndico para mais informações, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.