O síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves, de 43, isentou os moradores da taxa de condomínio referente a dezembro de 2025, mês em que a vítima desapareceu. Em um áudio enviado no grupo do edifício, Cleber classifica a isenção como "bônus" e questiona o fato de a ação não ter gerado comentários positivos. O arquivo foi obtido pela repórter do g1 Rafaella Barros (ouça acima).
"Eu fiz uma coisa importante, mas parece que para muitos não significou nada. Eu isentei a taxa de condomínio que venceu no dia 10 de janeiro, referente a dezembro, como um bônus aí, uma regalia para começar o ano com essa taxa a menos a ter que pagar. Eu considero que seja uma coisa positiva e não teve comentário. Agora, coisas negativas muita gente se atenta, né? Fica atento para comentar, inclusive sem informações", diz o síndico.