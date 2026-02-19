À esquerda, o síndico Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, o analista de sistemas Maicon Douglas Souza ( Wildes Barbosa/ O Popular)\nO síndico Cleber Rosa, que confessou ter assassinado a corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, revelou o crime ao próprio filho, Maicon Douglas de Oliveira, semanas depois do homicídio e chegou a assinar procurações para que ele assumisse a administração do condomínio localizado em Caldas Novas, no sul do estado. As informações foram detalhadas pelo delegado responsável pela investigação em entrevista à TV Anhanguera nesta quinta-feira (19).\nEm nota, a defesa de Maicon afirmou apresentou acervo que comprovasse a não participação no assassinato de Daiane (leia a nota na íntegra ao final da matéria).\nSegundo o delegado André Luiz Barbosa dos Santos, responsável pela investigação, a movimentação do filho do suspeito inicialmente levantou dúvidas durante a apuração, especialmente após a compra de um novo aparelho celular para o pai, no dia 17 de janeiro. À época, a polícia ainda não tinha todos os elementos sobre a dinâmica do crime.