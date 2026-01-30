À esquerda, Cleber Rosa preso em Goiânia. À direita, ele aparece no prédio durante exames complementares, em Caldas Novas (Diomício Gomes / O Popular e Arquivo pessoal)\nVestido com um colete balístico e acompanhado por policiais, o síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, voltou ao prédio onde ocorreu o crime, em Caldas Novas, na tarde desta sexta-feira (30). Conforme a Polícia Científica, técnicos realizam exames periciais complementares no local. Antes, foram até a ponte do Rio Corumbá, conforme apuração da TV Anhanguera.\nEm coletiva à imprensa, o delegado André Barbosa informou que a ação ocorre para “comprovação através de experiências técnico-científicas" dos fatos. Haverá, inclusive, disparos de arma de fogo na dinâmica, segundo o investigador.