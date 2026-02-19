O síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Souza, teria usado dinheiro do condomínio para pagar despesas com advogado, segundo a Polícia Civil. A informação foi divulgada pelo delegado André Luiz Barbosa dos Santos, responsável pelas investigações, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (19).\nHouve a prática de crimes patrimoniais por parte de Cleber em face do condomínio. A análise do seu telefone demonstrou que Cleber custeou a parte inicial da sua defesa com valores da associação”, disse o investigador.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa de Cléber, representada pelo advogado Felipe de Alencar, informou que a contratação da banca ocorreu no dia 27 de janeiro; "portanto, as informações sobre o pagamento dos honorários advocatícios concedidas durante a coletiva de imprensa da Polícia Civil de Goiás não dizem respeito a este escritório".