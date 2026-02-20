-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43, entregou inicialmente apenas três das dez câmeras de segurança do condomínio, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O delegado André Barbosa, responsável pelo caso, revelou que o síndico orientou um técnico a repassar só parte das imagens. Isso, segundo o investigador, dificultou o avanço das primeiras etapas da apuração.\nO que acontece, esclarecer também: todas as câmeras estavam funcionando. O prédio tinha 11 câmeras, das quais 10 funcionavam acopladas ao DVR e uma câmera era individual. [...] Quando a gente solicitou as imagens, o Kleber, como síndico, contratou um prestador de serviços; esse prestador extraiu as imagens e, das 10 câmeras do DVR, ele só disponibilizou três para a polícia”, afirmou o delegado.