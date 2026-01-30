Já em Goiânia, síndico Cleber Rosa é conduzido por agentes da Polícia Civil até a delegacia (Diomício Gomes / O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, em Caldas Novas, já atuou como professor do ensino fundamental e de curso técnico, em Catalão, cidade onde tinha imóveis de aluguel. Ele era visto como um profissional com histórico de problemas e chegou a ser demitido em duas escolas, de acordo com apuração da TV Anhanguera. Ao POPULAR, família contou que, no condomínio, ele agia como “rei do prédio”.\nAo POPULAR, a irmã da corretora, Fernanda Alves, disse que a família é de Minas Gerais. Segundo ela, a mãe, Nilse Alves, visitou há anos a cidade turística de Goiás e acabou comprando um apartamento do prédio, que até então ainda estava com a obra inacabada. Com o tempo, outros proprietários desistiram da compra e Nilse e esposo adquiriram mais cinco residências.