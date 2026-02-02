-CLEBER_AUDIO_TRANSTORNO (1.3369308)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves, de 43, pediu para moradores não comentarem sobre o desaparecimento dela em um grupo do condomínio, sob ameaça de serem removidos: "Isso já está trazendo bastante transtorno para nós aqui, está denegrindo a imagem do prédio. E eu vou pedir que cessem esses comentários sobre esse assunto, [...] porque senão eu vou encerrar esse grupo”, disse em áudio (ouça acima).\nAo POPULAR, a defesa do síndico disse que "a defesa técnica não teve acesso ao resultado da perícia necroscópica, que ainda não foi juntada aos autos do inquérito policial". Reiterou que seu cliente está colaborando com a investigação, sobretudo no esclarecimento da dinâmica dos fatos" (veja a nota abaixo).