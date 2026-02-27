A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás contra o síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ser responsável pelo assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, no Condomínio Amethist Tower, em Caldas Novas, no dia 17 de dezembro. Com isso, Cleber, que está sob custória temporária desde o dia 28 de janeiro, teve conversão da prisão para preventiva.\nSegundo apuração do repórter Rodrigo Barbosa, da TV Anhanguera, a Justiça considerou que as provas dos autos e a denúncia são claras e coerentes. Assim, o síndico se torna automaticamente réu e deve responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado – por motivo torpe, de forma cruel e mediante emboscada – e ocultação de cadáver. Com a decisão, o processo deixa de estar em segredo de justiça. Em 12 de fevereiro, Cleber Rosa de Oliveira, que estava preso em Goiânia, assim como seu filho Maicon Douglas de Oliveira, foi transferido para Caldas Novas. Maicon foi solto.