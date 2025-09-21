-Chamada (1.3313427)\nDesacelaração da agitação diária, reflexão e um convite para curtir momentos em família são alguns dos objetivos do artista plástico Siron Franco ao idealizar as 38 esculturas em chapa de aço que serão colocadas na Praça do Cruzeiro, em Goiânia. A Coluna Giro mostrou que as obras vão retratar cenas do cotidiano em tamanho real e serão pintadas com tinta automotiva na cor branca, permitindo a interação dos visitantes. A entrega está prevista para o dia 24 de outubro de 2026, data do aniversário de 93 anos da capital.\nEu acho que a arte pública ameniza mais o pique da cidade, dá um tempo de reflexão ali. A arte pública tem essa função mesmo, de fazer com que a cidade, as partes das cidades desliguem um pouco do cotidiano e navegue um pouco na imaginação”, afirmou o artista em entrevista ao POPULAR.