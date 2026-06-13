O novo sistema binário nas avenidas T-10 e T-55, no Setor Bueno, em Goiânia, que começou a ser implantado no fim de maio deste ano, entra em operação de fato na manhã deste sábado (13). Com as alterações no trânsito em ambas as vias, a Avenida T-10 passa a funcionar em mão única no trecho entre as avenidas T-3 e 85, no sentido em direção a essa última, enquanto a T-55 segue no sentido inverso. A região passa a contar ainda com restrições de parada e estacionamento em vários pontos dessas vias, além de implantação de mão inglesa na rotatória entre a T-30 e a T-55 e adequações nas rotas do transporte coletivo.\nA criação do sistema binário foi anunciada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) em setembro passado, com previsão de a novidade no trânsito da capital ser implantada ainda naquele ano. O anúncio, no entanto, ocasionou um abaixo-assinado por parte de moradores da região do Bueno, especialmente da Rua T-55, que argumentavam que aquela via não conseguiria compartilhar o trânsito atual da Avenida T-10, além de prejudicar o fluxo de entrada e saída nos prédios e comércios locais. A medida, contudo, seguiu sendo implantada pela Prefeitura de Goiânia e no dia 23 de maio foram iniciadas as obras de fresagem, que consiste na remoção do asfalto envelhecido, e de recapeamento asfáltico.