-Vídeo curto (1.3385828)\nDois incidentes marcaram o funcionamento das cancelas — ou totens de monitoramento — instaladas na Marginal Botafogo, nesta terça-feira (13). Os equipamentos são usados, principalmente, para bloquear a via em dias de alagamentos causados pela chuva. Uma das cancelas foi arrancada por um motorista, enquanto a outra, que estava apta a operar no início desta semana, não desceu. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o equipamento voltou ao status de “em instalação” ao longo da semana devido a um problema relacionado a um ajuste na fibra óptica.\nNo início desta semana, o totem 11, localizado no cruzamento da Marginal Botafogo com a Avenida Independência, havia sido classificado como habilitado a realizar os comandos de abertura e fechamento das cancelas. No entanto, de acordo com a SET, atualmente ele passa “por protocolos de ajuste e configuração de conectividade”, sendo que esta etapa, “que envolve o sistema de fibra óptica, é essencial para garantir a plena integração e o monitoramento em tempo real do equipamento”. Por esse motivo, equipes de agentes de trânsito fizeram o acompanhamento presencial no local nesta sexta.