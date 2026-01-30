O Eletroposto Oeste, terminal de recarga de ônibus elétricos do sistema metropolitano de transporte coletivo, vai ser inaugurado nesta sexta-feira (30) com 23 carregadores de 240 quilowatts (kW) e capacidade para atender 46 ônibus simultaneamente, com potência total de 6 MVA (megavolts-amperes). O terminal é responsável pelo carregamento de toda a frota que atende o Sistema BRT, ou seja, os eixos Leste-Oeste e Norte-Sul e se localiza na garagem da concessionária Metrobus, na Vila Regina. Outros terminais de recarga serão instalados nas extremidades do eixo, como no Terminal Novo Mundo. Também nessa sexta, o sistema metropolitano recebe 21 ônibus elétricos, sendo 5 veículos biarticulados, e o novo Terminal da Praça A.\nO terminal de recarga abrigará ainda o primeiro Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (Bess) móvel utilizado comercialmente no transporte público brasileiro. Com 50 quilowatts-hora (kWh) de capacidade e 60 kW de potência, o sistema garante estabilidade energética em momentos de pico, emergências ou necessidade de redundância, permitindo que o eletroposto opere com maior segurança e autonomia. Segundo o secretário-geral de Governo (SGG) e presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), Adriano da Rocha Lima, o Eletroposto foi construído já na capacidade necessária para o abastecimento de toda a frota elétrica do sistema, que terá um total de 62 veículos até o final do ano, incluindo os biarticulados de 28 metros, considerados os maiores do mundo. “Não tem nenhum desse tamanho no mundo. Ele imita o vagão de metrô, é impressionante o tamanho”, diz o secretário.