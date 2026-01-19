As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 estão abertas. O sistema do MEC (Ministério da Educação) seleciona vagas para instituições públicas a partir das notas alcançadas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).\nNovidade deste ano, o Sisu também vai considerar as notas das três últimas edições do Enem — 2025, 2024 e 2023. Isso significa que o sistema escolherá automaticamente a melhor média ponderada obtida pelo candidato em uma única edição do exame nacional entre as três mais recentes.\nSe, por exemplo, a melhor média do estudante foi obtida no Enem 2024, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.\nMEC libera notas do Enem 2025 nesta sexta (16); veja como acessar\nGoverno vai criar mais de 78 mil novas vagas e preencher mais de 85 mil cargos federais em 2026