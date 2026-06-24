O MEC (Ministério da Educação) divulgou a lista de aprovados do Sisu+ 2026 (Sistema de Seleção Unificada). A etapa complementar do Sisu busca ocupar vagas que permaneceram ociosas após o encerramento da lista de espera.\nSegundo o MEC, 34 instituições estavam com vagas disponíveis no sistema de seleção, em 13 estados do país — Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.\nPara consultar o resultado da chamada regular, os candidatos devem acessar o site Portal de Acesso Único do MEC (https://acessounico.mec.gov.br/sisu), com o login Gov.br. A matrícula dos aprovados nas vagas começa a partir do dia 25 de junho, conforme edital das instituições.\nPrédio sem uso no Centro de Goiânia é o primeiro de Goiás a virar moradia popular pelo Minha Casa Minha Vida