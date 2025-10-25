O MEC (Ministério da Educação) anunciou que, a partir de 2026, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) passará a aceitar o resultado das três últimas edições do Enem. A mudança foi publicada em uma portaria do Diário Oficial da União no último dia 17 de outubro.\nO Sisu é um programa do governo federal que permite que estudantes ingressem em universidades públicas com base na nota do exame nacional.\nAtualmente, o sistema utiliza apenas a nota mais recente do exame, mas, com a mudança, o sistema escolherá o melhor resultado do estudante em uma das três últimas edições do Enem —2023, 2024 e 2025.\nInep libera consulta de locais de prova do Enem 2025\nDoutorado é defendido de dentro de complexo prisional em Goiás\nGoverno convoca quase 1,4 mil professores para rede estadual\nQuestionada pela Folha de S.Paulo, o MEC esclareceu que "a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro".