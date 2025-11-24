A página principal do site do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), vinculado ao governo federal, exibiu nesta segunda-feira (24) a propaganda de uma plataforma de apostas no estilo caça-níquel virtual, popularmente conhecido como jogo do tigrinho.\nA Folha de S.Paulo constatou a situação às 14h, em acessos por computador e celular, e questionou o órgão a respeito por volta das 14h15, e o Ministério da Agricultura às 14h33.\nAté por volta das 15h o anúncio ainda aparecia para quem acessava o portal. Minutos depois, o site passou a apresentar erro e, às 15h10, saiu do ar. Voltou minutos depois, já sem a propaganda.\nNão há informações sobre o que acarretou o problema. Procurado, o órgão ligado ao governo Lula ainda não se manifestou.\nLotofácil: Aposta de Goiás ganha R$ 1,3 milhão\nMega-Sena: apostas de Goiás acertam cinco números e levam juntas mais de R$ 350 mil