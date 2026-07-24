Os sites oficiais das prefeituras de Morrinhos e Goiatuba, no sul de Goiás, foram invadidos entre a noite de quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta-feira (24). Os portais foram desfigurados e ficaram temporariamente indisponíveis após um acesso não autorizado a um ambiente de hospedagem da empresa responsável pelos sites.\nAo POPULAR, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que foi instaurado um procedimento de investigação para apurar a invasão do site da Prefeitura de Goiatuba. A corporação disse também que, até o momento, a Prefeitura de Morrinhos não havia procurado o órgão para comunicar o caso.\nAtaques hacker causam prejuízos milionários a sete prefeituras em Goiás\nFalsa empresária suspeita de movimentar mais de R$ 40 milhões de facção criminosa é considerada foragida, diz polícia\nAdvogada suspeita de dar golpes de R$ 600 mil em clientes é solta após ser presa em resort de luxo