O novo sítio arqueológico de Pirenópolis, localizado na região do Morro do Frota, está sendo preparado para receber visitantes. O local abriga cavas de mineração do século 18, utilizadas na extração do mineral rutilo. Situado às margens do Rio das Almas e composto por corredores formados por muros de pedra, o sítio ainda não tem data definida para abertura ao público. Já os mais de 400 fragmentos de cerâmica pré-coloniais de povos originários, encontrados em um sítio arqueológico vizinho, devem ser encaminhados ao Museu Histórico de Jataí.\nOs dois sítios estão localizados na área onde será implantado o condomínio horizontal de luxo Aldeia do Vale Pirenópolis. Conforme reportagem do POPULAR publicada na edição desta terça-feira (25), eles ainda passam por processo de estudo arqueológico conduzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Embora a área pertença a uma propriedade privada, os sítios arqueológicos são patrimônios da União, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.