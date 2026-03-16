Após ter renovado o contrato temporário de 467 servidores no final de fevereiro por 90 dias sob a justificativa de se tratar de uma ação para evitar a falta de profissionais no sistema municipal de Educação, um novo processo seletivo para a contratação de funcionários foi anunciado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). O edital abre um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) focado na substituição temporária de servidores efetivos, com um total de 1.415 vagas. A medida visa suprir a ausência de profissionais em gozo de licenças e afastamentos legais, sob a justificativa de que a interrupção desses serviços compromete a continuidade da educação pública.\nA seleção, que será realizada em etapa única de análise de títulos e experiência profissional, abrange cargos que vão de Agentes de Apoio Educacional a Profissionais de Educação II em diversas especialidades, como Pedagogia, Libras e Artes. A aprovação e classificação no processo seletivo asseguram ao candidato apenas a expectativa de direito à contratação.