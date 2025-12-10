A Secretaria de Educação de Goiânia (SME) precisa enviar para a Justiça informações sobre o credenciamento de entidades para assumir a gestão de unidades de educação infantil e dados sobre possíveis fechamentos de Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). O prazo dado na última sexta-feira (5) pela juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, é de 15 dias.\nA decisão é resposta à ação popular movida pela bancada do Partido dos Trabalhadores (PT). Na ação, os vereadores argumentam que a Prefeitura não demonstrou, de forma transparente, a real necessidade da terceirização da educação infantil e solicitaram documentos que possam comprovar a legalidade da medida. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) também interveio no processo, reforçando que a administração municipal precisa apresentar os dados integrais sobre demanda, oferta de vagas e funcionamento da rede municipal.