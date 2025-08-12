A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia estima ter 3,5 mil novas vagas para a educação infantil até o fim do ano, com a conclusão da compra de lugares na rede particular e com a locação de imóveis para implantação de creches a serem geridas por organizações da sociedade civil (OSCs). O quantitativo seria o suficiente para zerar a fila de espera, estimada em 2,5 mil crianças, e soma também outras 300 vagas que devem ser abertas com a entrega da obra de dois centros municipais de educação infantil (Cmeis), prometida para este ano ainda.\nA compra de vagas em instituições privadas é prometida pela gestão desde o período de transição. O POPULAR mostrou em dezembro que essa é uma das apostas para zerar a fila de espera no ensino infantil – à época, estimada em 10,6 mil crianças. Foi somente no início de junho que a gestão fez o credenciamento das três primeiras unidades: a Escola Bioclass, situada na Vila Morais; a Orientar Centro Educacional, no Jardim Balneário Meia Ponte; e o Centro Educacional Ponto de Partida, no Setor Sul.