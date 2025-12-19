O novo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) já funciona desde segunda-feira (15) no Setor Aeroporto e, segundo a Prefeitura de Goiânia, terá ali seu lugar definitivo como unidade de acolhimento. A decisão do Paço, confirmada pelo prefeito Sandro Mabel (UB), bate de frente com uma campanha de moradores pela não instalação do equipamento público no bairro.\nA nova unidade é aproximadamente cinco vezes maior do que a antiga, que se localizava nas proximidades da Rua 10, no Setor Central. O Centro POP funciona como espaço de acolhimento, apoio e socialização, oferecendo refeições, higiene pessoal, guarda de pertences, acesso a documentos, atendimento psicossocial, atividades culturais e encaminhamento para outros serviços.\nAtualmente na Rua Francisca da Costa Cunha D. Tita, no Setor Aeroporto, a Secretaria de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) cita que a nova unidade conta com um espaço bem maior do que o utilizado anteriormente e com melhorias em relação à acessibilidade, uma vez que o antigo local não possuía espaço adequado para atender os frequentadores que não conseguiam se alimentar dentro da unidade e acabavam se deslocando para fora, gerando lixo nas proximidades.