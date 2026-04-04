O prefeito de Cavalcante, Vilmar Souza Costa (PSB), o Vilmar Kalunga, disse que a disputa territorial pela região onde está a comunidade quilombola Kalunga dos Morros é acompanhada pelo avanço da especulação imobiliária. Segundo ele, houve intensificação de construções, pressão de investidores e até ameaças a moradores. A área é alvo de ação judicial de Goiás contra Tocantins, no Supremo Tribunal Federal (STF), porque o Estado vizinho reivindica a posse do território, na divisa. Audiência de conciliação será nesta segunda-feira (6).\nVilmar diz que famílias locais têm sido cada vez mais abordadas por autoridades tocantinenses e empresários, em meio a interesses ligados a turismo e mineração, gerando insegurança às comunidades. “A gente percebe muitas construções, casas que a gente não sabe de quem são. As pessoas têm medo. Se a área deixar de ser Goiás, muitas pessoas vão sair de lá”, disse o prefeito.