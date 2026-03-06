Subiu para 12 o número de mortos registrados após o desabamento de um prédio em Belo Horizonte. O local funcionava como um asilo.\nO incidente envolveu ao todo 29 vítimas. Nove delas saíram por conta própria e outras oito foram retiradas vivas dos escombros.\nA última pessoa desaparecida foi localizada na madrugada desta sexta-feira (6). Trata-se de uma idosa de 77 anos cujo corpo foi retirado dos escombros por volta das 6h.\nChega a 64 o número de mortos após chuvas na zona da mata, em Mina Gerais\nMinas Gerais revive histórico de desastres causados pelas chuvas\nMoradora relata desespero durante desabamento que atingiu casas e deixou famílias sem moradia em Goiânia: 'Estrondo'\nO imóvel de quatro andares fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira.\nO asilo estava situado no primeiro pavimento, acima de uma clínica de bronzeamento e abaixo da residência do proprietário do prédio e de uma academia de ginástica.