O número de vítimas da cirurgiã-dentista Valéria Ribeiro, presa suspeita de realizar procedimentos estéticos irregulares, subiu para 13. A informação foi divulgada pelo delegado Wladimir Freire, responsável pelo caso. Segundo a Polícia Civil, inicialmente o inquérito policial contava com sete vítimas. No entanto, outras seis pessoas procuraram as autoridades após a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (29).\nA defesa da dentista informou à repórter Mariana Guimarães, de O POPULAR, nesta sexta-feira, que a advogada Caroline Bittar deixou o caso. A reportagem não localizou a nova defesa até a última atualização desta matéria. Em nota divulgada anteriormente, a antiga defesa afirmou não ter tido acesso completo aos documentos da investigação (leia na íntegra ao final da matéria).\nVeja como ficaram pacientes da cirurgiã-dentista na matéria da TV Anhanguera: Mulheres com sequelas procuraram a PC