Passou para cinco o número de policiais mortos na operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.
O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ªDP (Pavuna), morreu na madrugada deste sábado (22), após ficar 20 dias internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
Com a morte de Rodrigo Nascimento, sobe para 122 o número de mortos na Operação Contenção, entre eles, cinco policiais, três civis e dois militares do Batalhão de Operações Especiais.
O governador Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, disse que recebeu com tristeza a notícia do óbito. "Reafirmo meu compromisso de seguir firme no enfrentamento a esses criminosos que espalham medo e sofrimento, sem recuar um centímetro", afirmou.