João Carlos e a sobrinha Manuella Strozzi, ambos médicos (Reprodução/Instagram Manuella Strozzi)\nA médica Manuella Strozzi, sobrinha do oftalmologista João Carlos Alves Ferreira, que morreu após um acidente de moto em Goiânia, fez uma comovente homenagem ao familiar nas redes sociais. Em uma publicação, Manuela expressou gratidão pelos cuidados e ensinamentos que recebeu do tio ao longo da vida. A jovem também afirmou que João Carlos era seu "segundo pai", além de melhor amigo e padrinho.\nEm mim existe tanto de você! Espero um dia eu me tornar 1/3 da pessoa maravilhosa que era você com todos à sua volta. Não existia tempo ruim ao seu lado, tudo sempre era motivo de comemorar e ser feliz! Te amo hoje, amanhã e para sempre", compartilhou Manuella.\nA postagem contém fotos de aniversários, formaturas e vários outros momentos compartilhados pela família. Um dos registros, inclusive, mostra o batismo de Manuella. Na fotografia, João Carlos segura nos braços a sobrinha ainda bebê (veja ao longo do texto). "Dói saber que não vou mais ouvir sua voz, te encontrar, nem sentir seu abraço", desabafou a médica.