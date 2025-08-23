-PRISÃO SOBRINHA (1.3303564)\nA sobrinha suspeita de dar golpe de R$ 400 mil nos tios voltou a ser presa após se aproximar deles em Jataí, no Sudoeste de Goiás, segundo a Polícia Civil. A polícia explicou que ela já tinha sido presa em flagrante, mas em audiência de custódia foi decidido que ela poderia responder pelo crime de estelionato em liberdade, desde que não se aproximasse dos tios. A sobrinha descumpriu a medida protetiva imposta pela Justiça e teve a prisão preventiva decretada, segundo o Grupo Especial De Investigações Criminais (Geic).\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da suspeita para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.\nSobrinha é presa suspeita de dar golpe de R$ 400 mil em tios após dizer que era perseguida por criminosos