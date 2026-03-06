-Vídeo (1.3382863)\nUm sobrinho foi preso suspeito de mandar matar o tio, um mecânico, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, informou a Polícia Civil. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido uma suposta relação extraconjugal da vítima com a esposa do suposto mandante.\nComo a identidade do suspeito não foi divulgada, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa dele para que pudesse se manifestar até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano, no Setor Leste, no município. Conforme a polícia, a vítima foi rendida e executada dentro do próprio estabelecimento comercial. O crime foi registrado por câmeras de segurança (assista acima).\nBriga por dinheiro, relacionamento extraconjugal e ajuda de funcionário: entenda como empresário matou companheira