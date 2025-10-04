A Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (Saea) realiza em Goiânia, neste sábado (4), a Romaria Jubilar, em sintonia com o Jubileu 2025 – Peregrinos da Esperança, convocado pelo papa Francisco em dezembro do ano passado. O evento é aberto à participação de todos os fiéis.\nA concentração terá início às 8 horas, no anel interno da Praça Cívica, de onde os participantes sairão em caminhada até a Catedral Metropolitana de Goiânia. Às 9 horas, será realizada a Celebração Eucarística Jubilar.\nA Romaria Jubilar integra as atividades da Saea voltadas para a vivência da fé, a promoção da unidade e a valorização dos valores cristãos, reunindo estudantes, famílias, educadores, religiosos e toda a comunidade em um gesto público de esperança e gratidão.\n“Este é um momento histórico, que acontece a cada 25 anos, em que celebramos nossa fé em comunhão com a Igreja e com a sociedade, testemunhando a esperança que nos move”, ressalta padre José Florêncio, presidente da Saea. Em Roma, as Portas Santas se tornam locais de peregrinação para católicos de todo o mundo. Para que todos possam viver essa experiência espiritual, a Igreja estabelece Igrejas Jubilares em diversas cidades, possibilitando aos fiéis a renovação da fé e a indulgência plenária.