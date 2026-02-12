O advogado Fabrício de Melo Barcelos Costa, de 42 anos, que morreu na quarta-feira (11), em Goiânia, era sócio-fundador do escritório Lara Martins Advogados, junto com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Rafael Lara Martins. Especialista em Direito do Trabalho, Fabrício também era conselheiro fiscal do Instituto Goiano de Direito do Trabalho (IGT).\nA causa da morte do advogado ainda não foi divulgada. A família informa que o corpo será velado a partir das 8h30 desta quinta-feira (12) e o sepultamento está programado para as 15h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.\nO escritório Lara Martins Advogados, por meio de nota, descreveu Fabrício como uma pessoa “brilhante como jurista, inesquecível como amigo”.\nParceiro de caminhada e exemplo de caráter, generosidade e compromisso com tudo em que acreditávamos. Fica a saudade, a gratidão e a honra de ter caminhado ao seu lado”, escreveu a empresa.