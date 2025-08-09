Uma das mais tradicionais agremiações de Goiânia, o Clube Social Feminino, de 77 anos, atravessa um momento tenso. Descontentes com a atual gestão, um grupo de cerca de 150 associados têm apelado para a Justiça e prometem para este sábado (9), a partir das 9 horas, um ato público contra a presidente Jane Moghames, no cargo desde 2018. Encravado no coração do Setor Sul, ao lado da Praça do Cruzeiro, o clube é o segundo mais antigo da capital, depois do Jóquei Clube, cuja função original desapareceu após sucessivos problemas administrativos.\nO principal questionamento dos sócios descontentes diz respeito à mudança estatutária. Em maio de 2023, uma assembleia aprovou um novo estatuto, mas o ato foi contestado pelas vias legais e a Justiça o considerou nulo, em decisão ainda em fase recursal. Para o grupo de sócios que contestam os atos, Jane usou manobras para se manter no cargo, o que ela nega com veemência. “Eu quero entregar esta gestão o quanto antes, mas primeiro vou provar tudo na Justiça, porque é meu nome em jogo.”