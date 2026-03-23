Um soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), de 18 anos, foi baleado durante uma festa realizada em uma chácara, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A Polícia Civil (PC) investiga o caso. Nenhum suspeito ainda foi preso.\nEm nota, a FAB disse ao POPULAR que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um soldado de seu efetivo e que está acompanhando o caso (veja a nota completa no final da matéria).\nO crime aconteceu por volta das 4h35 de domingo (22), no bairro Jardim Nações Unidas, sentido Nerópolis. Após a confusão, a vítima foi atendida no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e liberada para seguir o tratamento em casa. Ele não corre risco de morte.\nRecruta morre após passar mal durante treino de corrida no batalhão do Exército, em Goiânia\nAdolescente e homem com pés e mão amarrados são executados em Mineiros, diz polícia