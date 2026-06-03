Jean Alcantara dos Santos, de 20 anos, estava em um veículo com outros três jovens quando o motorista perdeu o controle na GO-430 (Reprodução Instagram/Jean Alcantara)\nUm soldado do Exército, identificado como Jean Alcantara dos Santos, de 20 anos, morreu após o carro em que estava capotar na rodovia GO-430, na zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (2).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, no veículo que o soldado estava havia mais três ocupantes. Aos militares, testemunhas contaram que o carro trafegava pela rodovia, no sentido Planaltina de Goiás para Formosa, quando o motorista perdeu o controle da direção e sofreu o capotamento.\nNo atendimento da ocorrência equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Formosa.