O soldador industrial Fábio Augusto da Silva Conceição, de 22 anos, morreu após o carro que ele conduzia sair da pista na GO-222, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Civil investiga a causa do acidente.\nO caso aconteceu por volta das 19h50 de quinta-feira (25), feriado de Natal, KM 42, na região conhecida como Cava, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Os militares informaram que o carro estava trafegando de Nova Veneza sentido Nerópolis e, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e saiu da pista.\nEquipes dos bombeiros, da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Científica atuaram na ocorrência. Conforme o relato, o óbito do jovem, único ocupante do veículo, foi constatado por médico do Samu ainda no local.