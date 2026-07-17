O adolescente goiano desaparecido na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ), tinha o sonho de conhecer o mar, conforme relato de amigo do jovem à TV Anhanguera. As buscas pelo jovem continuam.\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, Khallew Carvalho, de 17 anos, é lutador de box e tinha o sonho de fazer sua primeira viagem ao Rio. “Ele teve que se afastar um pouco do treinamento para poder trabalhar de noite no horário que ele estava treinando, para arrecadar um dinheiro para fazer essa viagem, que ele falava que era o sonho dele”, contou o treinador de box em entrevista à TV.\nKhallew viajou com dois amigos: Adrian Damasceno e Edson Luiz de Araújo Filho, ambos de 20 anos. Horas antes do acidente acontecer, eles visitaram o Jardim Botânico, um dos principais pontos turísticos da cidade.