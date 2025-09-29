A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol na cidade. Com isso, sobe para três o total de óbitos pela substância, sendo um registrado na capital.\nSegundo a prefeitura, o primeiro caso envolve um homem de 58 anos, atendido no Hospital de Urgência, que morreu em 24 de setembro. O segundo é de um homem de 45 anos, atendido na rede privada, que morreu no domingo (28).\nNos dois casos, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.\nJovens relatam cegueira temporária após beber gim com metanol\nVodcas adulteradas, inclusive com metanol, matam ao menos 25 na Rússia\nA contaminação de uma bebida alcoólica por metanol tende a acontecer em casos de falsificação do produto, uma vez que a substância tóxica pode estar presente em álcool adulterado ou mesmo ser adicionada para aumentar o teor alcoólico de forma mais barata.