As 1,6 mil pessoas de cerca de 400 famílias da comunidade de Antinha de Baixo, no município de Santo Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal, ganharam ao menos um alívio temporário, com decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin que determinou “imediata suspensão da ordem de desocupação” da área em que vivem. Em 28 de julho, a juíza Ailime Virgínia Martins, da 1ª Vara Cível da comarca de Santo Antônio do Descoberto, havia expedido mandado de desocupação compulsória dos imóveis, com exceção a apenas 16 famílias, consideradas vulneráveis.\nA medida de Fachin, na noite da terça-feira (5), acatou um agravo regimental – instrumento jurídico que solicita reavaliação de uma decisão por um colegiado – e vem após o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ter pedido à Advocacia-Geral da União (AGU) que ingressasse no processo judicial como assistente dos moradores, exatamente no dia em que o despejo foi iniciado, na segunda-feira (4).