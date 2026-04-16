-VIATURA DESFILE GCM (1.3330065)\nO Supremo Tribunal Federal (STF) vetou a mudança de nome da Guarda Civil Municipal (GCM) para “Polícia Municipal”. A decisão vale para todas as cidades do país. Em outubro de 2025, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), apresentou a adesivação das novas viaturas da corporação municipal com a nomenclatura Polícia de Goiânia, que depois foram exibidas no desfile do aniversário da cidade (veja o vídeo acima).\nO POPULAR pediu um posicionamento para Prefeitura de Goiânia e GCM, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA decisão do STF foi tomada na segunda-feira (13), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1214, que tratava da tentativa de alteração do nome da Guarda Municipal de São Paulo. A proposta de mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista para “Polícia Municipal de São Paulo” já havia sido barrada anteriormente, de forma provisória, pelo ministro e relator do caso, Flávio Dino.