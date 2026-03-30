O subtenente aposentado da Polícia Militar de Goiás, José Maria Gonçalves Silva, morreu neste domingo (29), aos 61 anos, em Anápolis, no centro do estado. Segundo familiares, ele enfrentava um câncer desde 2023. A morte foi confirmada por meio de nota de pesar da Fundação Tiradentes, que lamentou a perda e destacou a trajetória do militar veterano. A instituição também informou os detalhes das cerimônias de despedida.\nO velório ocorreu às 18h deste domingo (29), na sala localizada na Rua Firmo, nº 225, no Setor Central de Anápolis. O sepultamento será realizado na segunda-feira (30), com saída às 16h para o Cemitério Parque, onde o enterro está marcado para as 17h.\nEm nota, o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Comendador Christóvam de Oliveira ressaltou a dedicação de José Maria à educação e à formação de alunos.