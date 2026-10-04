-VÍDEO: Sucuri em parque de Porteirão (1.3463644)\nUma sucuri chamou a atenção de moradores que passavam pelo Parque Municipal de Porteirão, no interior de Goiás, na sexta-feira (2). O animal, que pode ter entre 3 e 5 metros, segundo uma bióloga, foi visto circulando pelo local e impressionou as pessoas que estavam por perto.\nO tamanho da serpente assustou quem acompanhou a cena. Em um vídeo gravado no local, moradores comentam sobre o comprimento e a grossura do animal. Um deles afirmou que a sucuri teria cerca de cinco metros.\n“Rapaz, dá uns cinco, viu? Medi mais ou menos ali uns cinco. Olha que grossura, menino”, disse.\nGoiano que filmou cobra saindo de carro no meio do trânsito ficou impressionado: 'Goiânia é surpreendente'\nJiboia de mais de 2 metros é capturada próximo a loja, em Chapadão do Céu