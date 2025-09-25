Investigado esteve em local de perícia do crime na quarta-feira (24) (Divulgação/Polícia Civil e reprodução/TV Anhanguera)\nO suposto assassino em série confessou que matou jovem que ia para o trabalho e mais dois assassinatos, afirmou o delegado Adelson Candeo. Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, que segue preso após a suspeita de matar Elisangela da Silva Souza, de 26, confessou ter matado Monara Pires Gouveia de Moraes, de 31 anos. O corpo dela foi encontrado em um lote baldio em julho deste ano também em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.\nO POPULAR encontrou em contato com a Defensoria Público Estadual de Goiás (DPE-GO), que defende Rildo, para um posicionamento sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nSobre o crime de Elisangela, Candeo disse ao POPULAR que Rildo confessou o crime, mas ora nega e ora confirma que tenha estuprado a jovem. No entanto, segundo o delegado, o laudo pericial detectou material biológico na jovem que pode ser do investigado.