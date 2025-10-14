À esquerda, Rildo Soares, de 33 anos. À direita, Elisangela da Silva. de 26 (Divulgação/Polícia Civil e Reprodução/TV Anhanguera)\nO suposto assassino em série Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi denunciado pela morte da jovem Elisangela da Silva Souza, de 26. O crime aconteceu em Rio Verde, no sudoeste goiano, quando a vítima ia para o trabalho. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), também pede uma indenização de pelo menos R$ 100 mil por danos materiais e morais, valor que será pago à família de Elisangela.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Rildo nesta terça-feira (14) e solicitou um posicionamento, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAnteriormente, a defesa disse ao POPULAR que, ao ser informado dos elementos de prova em seu desfavor, Rildo decidiu "colaborar com a justiça, confessando o ato ilícito". Também informou que "tudo indica para um eventual incidente de insanidade mental, haja vista Rildo ter mencionado ouvir vozes, insônia frequente e uso de drogas".