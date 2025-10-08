-Jovem morta de madrugada em Rio Verde (1.3312376)\nO suposto assassino em série de Rio Verde Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, matou a jovem Elisangela da Silva Sousa a caminho do trabalho após estuprá-la, concluiu a Polícia Civil. Ao POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, informou que Rildo foi indiciado na terça-feira (8) por roubo, estupro, feminicídio e ocultação de cadáver. Somente nesse caso, a pena pode chegar a 70 anos de prisão. Outros dez crimes em Goiás e cinco na Bahia são investigados.\nEle a abordou com uma faca, empregando grave ameaça e inverte a posse dos objetos que ela levava consigo, o que, por si só, consuma o crime de roubo. O laudo de exame cadavérico e o laudo pericial em local de morte violenta comprovam os crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Os laudos periciais junto ao exame de DNA, comprovaram a presença de espermatozoides que pertencem ao Rildo”, explicou o delegado.