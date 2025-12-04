O suposto assassino em série Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, acusado do assassinato de Elisangela da Silva Souza, de 26, ocorrido em Rio Verde, no sudoeste goiano, vai à júri popular no próximo dia 10 de dezembro. A denúncia abrange quatro crimes: homicídio triplamente qualificado, estupro, roubo majorado e ocultação de cadáver, podendo resultar em uma pena de até 70 anos de prisão. Além disso, o Ministério Público de Goiás (MPGO), solicitou uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil por danos materiais e morais para a família da vítima.\nAo POPULAR, a defesa informou, em nota, que não representa qualquer juízo de valor sobre os fatos, e que confia no trabalho do Judiciário e na soberania do Tribunal do Júri (leia na íntegra ao final da reportagem).\nElisangela foi atacada enquanto se dirigia ao trabalho, na madrugada de 11 de setembro, no Bairro Popular. De acordo com o MPGO, Rildo a abordou, exigiu seus pertences e a levou para um lote vago, onde a estuprou, assassinou e escondeu seu corpo nos entulhos.